Горди Дуайер: "В команде есть пассажиры"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение от "Авангарда" (3:4 ОТ). Минчане проиграли 10-й матч подряд.

- Мы были близки к победе. Мы смогли вернуться в игру, противостояли очень сильной команде. Мы понимали, что будет непросто. Доволен, что удалось отыграться с 1:3. Но, к сожалению, проиграли в овертайме, обидно, что не прервали серию. Проблема, что не все игроки выкладываются на максимум. В команде есть пассажиры. Мы не самая мастеровитая команда в лиге, нам нужны все на льду.

У Сергея Костицына проблемы со спиной, он получил травму в прошлом матче с "Барысом". Мы дали ему отдохнуть, надеемся, Сергей скоро вернется.

Сколько у нас было пассажиров? Поймите, мы не располагаем такой глубиной состава, как "Авангард". Нам приходится обходиться теми, кто есть. Иногда парни попадают в струю. Иногда нет, - сказал Дуайер.