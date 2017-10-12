Горди Дуайер: "В КХЛ после первого периода проигрывать 0:3 - это уже поражение"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Салавата Юлаева" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде трудно было играть с соперником из-за трех шайб, пропущенных уже в первом периоде. Также специалист отметил игру голкипера уфимцев Бена Скривенса.

– Поздравляю Эркку и его команду с тремя очками, – цитирует сайт "Салавата" Дуайера. – Согласен с его комментариями, все решили наши индивидуальные ошибки в первом периоде. Против такой команды, как Уфа, трудно играть, когда мы пропускаем три гола уже в первом периоде. Нам сегодня, возможно, не хватало реализации моментов, не хватало нацеленности на ворота. В такой лиге как КХЛ после первого периода проигрывать 0:3 – это уже, можно считать, поражение. Сегодня нам, возможно, немного везло с удалениями, были шансы реализовать большинство, но мы не смогли ими воспользоваться. Также хочу отметить игру Бена Скривенса, он провел великолепный матч. Единственное, что хочу отметить позитивного – смогли забить несколько голов и создать какой-то позитив перед следующими домашними играми.