Горди Дуайер: "У минского "Динамо" есть проблемы с результативностью"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Йокерита" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные проделали большую работу. По словам наставника, команде практически удалось сдержать атаку финского клуба.

- Наша команда проделала большую работу сегодня, мы сражались на протяжении всех 60 минут, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Дуайера. - "Йокерит" – одна из топовых команд Лиги, и нам практически удалось сдержать ее атаку, не позволить создавать много моментов благодаря форчекингу. Что касается наших действий в нападении, то по-прежнему есть проблемы с результативностью. Продолжим работать над этим. Мы обязаны найти ответ на этот вопрос. Энергия команды мне понравилась, но в атаке нам нужно действовать продуктивнее. Постараемся добиться этого уже в Риге.