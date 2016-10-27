Горди Дуайер: "Третий гол стал поворотным моментом"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер прокомментировал крупное поражение своей команды от СКА (0:6). Тренер отметил, что соперник хорошо реализовывал свои моменты.

– Петербург классно реализовывал моменты – сказал Дуайер. – Лидеры команды соперника показал все, на что способны. Мы знали, что нужно показать максимум, чтобы добиться результата. Третий гол стал поворотным моментом матча. Надеялись, что повтор покажет, что нападающий СКА был в площади ворот, но этого не произошло. Третий период стал формальностью. Мы допустили еще несколько ошибок, которыми соперник воспользовался. Что ж, это самая сильная команда в лиге. (Сергей ЯРЕМЕНКО)