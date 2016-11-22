Горди Дуайер: "Торпедо" хорошо провело третий период"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" отметил, что соперник хорошо отыграл в последнем периоде, забросив три шайбы. Хорватский клуб после этого поражения не смог уйти с 13-го места в турнирной таблице Западной конференции.

- Мне понравилось, как мы начали игру, контролировали большую часть первого периода, продолжили хорошо играть во втором, имели свои шансы, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Дуайера. - Но "Торпедо" вовремя сориентировалось, в третьем периоде сыграло результативно, а мы бросали, старались, но не забили.