23:32 22 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Горди Дуайер: "Торпедо" хорошо провело третий период"

0
0
0

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо"  отметил, что соперник хорошо отыграл в последнем периоде, забросив три шайбы. Хорватский клуб после этого поражения не смог уйти с 13-го места в турнирной таблице Западной конференции.

- Мне понравилось, как мы начали игру, контролировали большую часть первого периода, продолжили хорошо играть во втором, имели свои шансы, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Дуайера. - Но "Торпедо" вовремя сориентировалось, в третьем периоде сыграло результативно, а мы бросали, старались, но не забили.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12202-torpedo-nizhegorodskaya-obl-medveshchak-horvatiya.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ