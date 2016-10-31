23:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Горди Дуайер: "Северсталь" не дала "Медвешчаку" взять игру под контроль"

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Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (3:7) отметил уверенные действия соперника на своем льду. По словам специалиста, гости попытались вернуться в игру в третьем периоде, но было уже слишком поздно.

– Поздравляю "Северсталь" с заслуженной победой, – приводит официальный сайт череповецкой команды слова Дуайера. – Мы знали, что соперник хорошо играет на своем льду. К сожалению, "Медвешчак" не смог взять игру под свой контроль и довести дело до победы. Третий период удался нам чуть лучше , но, к сожалению, для возвращения в игру было уже слишком поздно.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=j-LezwrE7rs

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