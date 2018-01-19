Горди Дуайер: "По-прежнему верю, что минское "Динамо" может выйти в плей-офф"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо", отметив, что не сбрасывает со счетов возможность выхода в плей-офф.

Минчанам нужно выигрывать все пять оставшихся встреч в основное время и рассчитывать на то, что конкуренты – "Северсталь", "Спартак" и московское "Динамо" наберут не более 79 очков.

– Какие вообще могут быть вопросы по мотивации, если мы играем матч на открытом воздухе, который привлечет огромное внимание? Тем более для меня это первый такой опыт, – сказал Дуайер. – Тут будет прекрасная атмосфера. Рига очень выиграть. Они играют хорошо. У них три сильных тройки и отличный вратарь. Мы тоже очень хотим выиграть. Потому что по-прежнему верим в то, что можем выйти в плей-офф. И будем биться до последнего. Конечно, многое должно совпасть, чтобы нам удалось выполнить эту задачу. Но надо хоть с чего-то начинать – например, с победы в Риге. Остальное мы не можем контролировать.

Конечно, мы сами оплошали. Могли все контролировать, если бы выиграли домашние матчи. Но приезжавшие к нам команды очень серьезно бились с нами. Нам пришлось тяжело, и мы не добились нужного результата. Тем не менее, шансы еще есть. (Игорь ЕРОНКО)