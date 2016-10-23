Горди Дуайер: "Отыграть две шайбы очень сложно, поздравляю "Ладу"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лады" (3:2) отметил, что его команда хорошо подготовилась к этому поединку. По его словам, лучшим игроком встречи стал Брэндон Макмиллан, забивший победную шайбу хорватов.

- Это была необыкновенная игра, - приводит пресс-служба "Медвешчака" слова Дуайера. - Мы в самое нужное время забивали наши голы. Сегодня команда была полностью готова к матчу, что мы показали с самого начала. Отыграть преимущество в две шайбы - очень сложно, так что я поздравляю "Ладу". Ну а потом Макмиллан сделал свое дело. Он был лучшим сегодня. Это универсальный хоккеист и может играть на любой позиции.