Горди Дуайер: "Опыт игры за сборную поможет Энроту адаптироваться в КХЛ"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер доволен приобретением голкипера Юнаса Энрота. Специалист отметил хорошую статистику шведа и большой опыт выступления в НХЛ. Напомним, что прошлый сезон голкипер начал в "Торонто", после чего был обменян в "Анахайм". Также в его карьере были "Баффало", "Даллас" и "Лос-Анджелес".

– Мы очень рады видеть Юнаса в нашей команде, – цитирует официальный сайт "Динамо" Дуайера. – Это опытный игрок, который находится в оптимальном возрасте. Кандидатура Энрота была лучшим вариантом, доступным нам на трансферном рынке на данный момент.

– Какие игровые качества Юнаса кажутся вам наиболее сильными?

– Ему должен помочь опыт, приобретенный, в том числе, в матчах НХЛ, на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Энрот – не самый большой голкипер, но он очень подвижный, хорошо ловит шайбу и отлично контролирует неожиданные отскоки. Технически он подготовлен просто отлично. Его уровень конкурентоспособности очень высок. Мне также нравится, что на протяжении всей карьеры он никогда не опускался ниже 90 процентов отраженных бросков, а это показатель стабильности.

– Некоторые голкиперы, большая часть карьеры которых прошла за океаном, имеют проблемы с адаптацией на площадках европейского размера.

– Понятно, что все вратари из североамериканских лиг так или иначе сталкивались с этой проблемой, но Энрот имеет опыт выступления за сборную Швеции, что в этом смысле дает ему серьезное преимущество перед другими голкиперами. И его подвижность, хорошее катание должны помочь Юнасу безболезненно адаптироваться к площадкам в КХЛ.