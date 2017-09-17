Горди Дуайер - о волевой победе над "Магниткой": "Игроки "Динамо" проявили характер"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные одержали победу благодаря поддержке болельщиков и характеру. Напомним, что по ходу встречи белорусский клуб проигрывал со счетом 0:3.

– Это отличная победа для команды и для наших потрясающих болельщиков, – цитирует официальный сайт "Динамо" Дуайера. – Сегодняшняя игра показала, что у парней есть характер. Первые два периода провели хорошо: наседали на ворота, но не удавалось забить. Однако в третьей двадцатиминутке смогли найти путь к воротам и забросили пять шайб. Еще раз повторю: это замечательная победа, которая показала характер команды.

– На что обратили внимание игроков после второго периода?

– В сложившейся ситуации важно было оставаться реалистами. Мы проигрывали со счетом 0:3, тем не менее, создавали много моментов. Попросил ребят накалять обстановку у ворот соперника: играть более агрессивно и динамично. Думаю, сегодня хоккеисты показали, что мы – настоящая команда.

– Случалась ли в вашей карьере более яркая победа?

– Я не могу сходу ответить на этот вопрос, поскольку прошло мало времени после окончания матча. Но это действительно весомая победа, как для меня, так и для всей команды. Мы сумели собраться перед третьим периодом, забросить пять шайб, и я этим очень горжусь. Спасибо фанатам, которые были просто великолепны и поддерживали нас всю игру.

– Показателем чего является тот факт, что все шайбы на счету белорусов?

– Главное – мы одержали победу. И, несмотря на то, что сегодня забрасывали лишь белорусские игроки, легионеры проделали большую работу. Создали много моментов. И хорошо, что остальные ребята смогли подхватить атакующие порывы первого звена. Это еще раз доказывает, что для победы должна работать вся команда.

– Илья Воробьев сказал, что "Магнитке" не хватило сил, потому что был пятый матч выездной серии. На ваш взгляд, это была победа силы или победа духа?

– Я не могу прокомментировать слова тренера гостей. От себя хочу сказать, что динамовцы проявили характер. Мы смогли выиграть, несмотря на то, что уступали три шайбы. Не думаю, что здесь сказывалась физическая усталость соперника, поскольку у нас тоже была тяжелая домашняя серия. И сегодня мы одержали классную волевую победу.