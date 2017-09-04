Горди Дуайер: "Минское "Динамо" провалило начало сезона"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (1:2) поздравил с победой наставника череповчан Александра Гулявцева. Он также добавил, что его команда играла недисциплинированно.

– Поздравляю коллегу и его команду с победой. Это была очень разочаровывающая игра для нас, разочаровывающее начало сезона, - цитирует клубная пресс-служба Дуайера. - В некоторых эпизодах мы играли правильно, но, определенно, не показывали хорошей игры в нужные моменты. Сегодня "Северсталь" сыграла сильно в первом периоде. Мы получили несколько удалений, сыграли недисциплинированно. Но в третьем периоде мы смогли вернуться в игру, к сожалению, для победы этого не хватило. Когда ты загоняешь себя в настолько критическую ситуацию уже в начале сезона, надо идти от простого, чтобы найти свою игру. В оставшихся матчах этой поездки мы должны будем действовать более дисциплинированно и концентрированно, чтобы добиться успеха.

– Ваше отношение к дисциплинарному штрафу, который получил Роман Дюков.

– Я еще не говорил об этом с игроком. Во время игры я не заметил, что там случилось, говорил ли что-либо защитник судье. Поговорим с ним. Он молодой игрок, проводит в КХЛ первый сезон. Сейчас очень разочаровывающий период для нашей команды, возможно, это послужило причиной. Это станет уроком для него.