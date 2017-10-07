Горди Дуайер: "Минское "Динамо" продемонстрировало всю свою силу"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы над московским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на игру его команде пришлось добираться на метро. По мнению наставника, белорусскому клубу пришлось продемонстрировать всю свою силу.

- Конечно, это был очень трудный матч, - приводит официальный сайт минской команды слова Дуайера. - Еще до его начала нас поджидало испытание - мы добирались на игру на метро. Чтобы успеть к началу, выскочили из автобуса и спустились в "подземку". Знали, что московское "Динамо" - хорошо подготовленная команда. Нам требовалось продемонстрировать всю свою силу. Думаю, мы провели отличный первый период. Практически свели на нет голевые моменты у ворот Юнаса. Во втором, к сожалению, слишком много фолили, поэтому было сложно удержаться на плаву. Однако старались очень внимательно относиться к деталям, и в этой части парни проделали прекрасную работу. Мы действовали структурно, как единое целое. Так, как и должна действовать команда в гостях. Каждый внес большой вклад в этот успех. Тем не менее, хотелось бы сказать отдельное спасибо тройке Китаров - Волков - Павлович, которая в последних поединках проделывает колоссальную работу по нейтрализации ударных звеньев соперников. К тому же Волков сегодня сумел отличиться. Конечно, это не был яркий и захватывающий матч, но мы очень рады одержать победу.