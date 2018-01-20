Горди Дуайер: "Минск по-прежнему претендует на плей-офф"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер поделился впечатлениями от победы над рижским "Динамо" (3:2) в рамках Winter Ice Break: матча на открытом воздухе в Риге. Отметим, что Минск должен выиграть все 4 оставшихся матча, а "Северсталь" или "Спартак" – проиграть все, чтобы минчане вышли в плей-офф.

– Я определенно рад тому, как мы играли, – сказал Дуайер. – Рад тому, что мы совершили камбэк. Нам по-прежнему есть за что бороться, и парни показали, что понимают, что на кону. Мы сыграли так, как должны были. Вложились полностью.

Атмосфера была потрясающая. Сделали классную арену, очень уютную. И игра была под стать атмосфере. Жесткая и бескомпромиссная. Приятно было стать частью этого мероприятия. У нас будут только хорошие воспоминания об этой игре. Большое спасибо организаторам, потому что такими матчами мы отдаем честь замечательной игре.

Было, к слову, непросто в такой атмосфере, при такой поддержке рижан. Но парни ответили на вызов. Мы по-прежнему в гонке, по-прежнему претендуем на плей-офф. Была в этой связи некоторая зажатость, но по ходу игры ушла. Конечно, без чужой помощи нам не обойтись. Но мы ничего не загадываем. Постараемся со своей стороны сделать все, что от нас зависит.

Почаще надо устраивать такие игры. Чтобы возрождать воспоминания, пробуждать чувства и эмоции, свойственные хоккею в детстве. (Игорь ЕРОНКО)