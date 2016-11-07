Горди Дуайер: "Медвешчаку" помешала великолепная игра Карлссона"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (0:2) отметил хорошую игру голкипера казахстанской команды Хенрика Карлссона. Швед сегодня отразил 24 броска.

- Хочу поздравить соперника с тремя очками, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Дуайера. - Мне сегодня понравилось, как играла моя команда на протяжении всего матча. К сожалению, мы столкнулись с непробиваемым вратарем. Набрать очки сегодня нам помешала его замечательная игра. Это был первый матч после перерыва, и мне нравится, что показывает "Медвешчак". К сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Будем надеяться, в следующих играх у нас это получится.