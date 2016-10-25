Горди Дуайер: "Медвешчаку" есть от чего отталкиваться даже после поражения от ЦСКА"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер остался доволен действиями своей команды, несмотря на поражение от ЦСКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ. Специалист подчеркнул, что долгое время его подопечные играли с армейцами на равных, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Матч стал тяжелой битвой, встречались две команды, исповедующие одинаковый стиль – жесткий, с большим объемом катания, – сказал Дуайер. – На протяжении 40 минут на льду шла равная борьба. У нас было не очень много шансов забить, поскольку соперник играл очень плотно, постоянно оказывая давление на хоккеистов, владевших шайбой.

Удалось забить столь нужный и важный гол. Но самое плохое было потом, когда в течение всего двух смен мы упустили это преимущество. Отыграться было сложно, особенно если тебе приходится заканчивать матч в меньшинстве. Все равно я доволен тем, как действовала моя команда. Есть от чего отталкиваться в этой игре и брать на вооружение в следующих матчах.