Горди Дуайер: "Медвешчак" старался в игре с "Сибирью", несмотря на потерю лучшего защитника"

Главный тренер "Медвешчак" Горди Дуайер после поражения от "Сибири"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3) отметил старание своей команды. Также он похвалил болельщиков за прекрасную атмосферу на арене в Новосибирске.

– Прежде всего поздравляю "Сибирь" с победой, - цитирует пресс-служба сибирского клуба Дуайера. - Это была игра за три очка. Наша команда старалась, несмотря на то, что мы потеряли лучшего защитника. Все ребята старались, самоотдача была на высоком уровне. Мы создавали много моментов, но столкнулись с проблемой Александра Салака, нам нужно было реализовывать моменты, тогда бы игра пошла по-другому.

– Большое количество апелляций к судьям и остановки в игре – попытки сбить темп?

– Нам нужно было прояснить некоторые моменты – кто и когда выходит со скамейки штрафников. Вообще, тут темп сбить не удается – в Новосибирске прекрасная атмосфера, болельщики гонят команду вперед.