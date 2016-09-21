Горди Дуайер: "Медвешчак" почти ничего не создал"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер признал, что его команда почти ничего не создала в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (0:3). По его словам, требуется больше самоотдачи и креатива.

– Мои поздравления "Трактору". Отличная игра. Очень много единоборств, очень много жестких столкновений. Была игра равных возможностей, по сути, до шайбы, – цитирует официальный сайт "Трактора" Дуайера. – Нам нужно, конечно, больше уделять внимание нападению. Мы практически ничего не создали. Я прошу от своих форвардов больше самоотдачи, больше фантазии и креатива. Не забивая невозможно выиграть. Мне понравилось, как сыграли вратари. До конца шла равная игра, но, повторюсь, мы должны забивать и более тщательно использовать те моменты, которые создаем.