Горди Дуайер: "Макинтайр выручил "Медвешчак"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:0) отметил, что его команду в этой встрече выручил вратарь Дрю Макинтайр. Хорватский клуб после этой победы занимает 10-е место в Западной конференции.

- Была хорошая игра, я доволен, что мы выиграли, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Дуайера. - Ребята работали, поддерживали план матча. Хотел бы выделить вратаря, который очень хорошо отыграл, держал нас всегда в игре. Были тяжелые моменты, он всегда выручал, но и ребята все ему помогли, были сплоченные, работали. Эти три очка были очень важными, хорошими, я очень доволен своей командой.