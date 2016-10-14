Горди Дуайер: "Локомотив - это тренерская команда, которая здорово играет в обороне"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (1:2) отметил, что на площадке железнодорожников непросто играть всем командам. Специалист также обратил внимание журналистов на то, что соперник очень мощно действует при игре в обороне.

– Поздравляю соперника с победой, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Дуайера. – "Локомотив" здорово играет в обороне, это тренерская команда, в средней зоне против них трудно играть. Каждый соперник пытается показать свой лучший хоккей против Ярославля.

Думаю, сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, и я горжусь своей командой. На выезде против "Локомотива" играть трудно, сложно создавать моменты, это всем известно. У нас моменты были, но забить не удалось. Думаю, сегодня мы хорошо действовали как команда, показав то, от чего сможем оттолкнуться в дальнейшем.

– Ваша команда здорово играла в третьем периоде. Почему не удалось забить и сравнять счет?

– После первого периода мы внесли некоторые коррективы в игру, в частности, в действия в средней зоне. В первом периоде соперник агрессивно действовал в отборе, поэтому возникали моменты у наших ворот, выходы с численным преимуществом. Во втором игровом отрезке мы действовали терпеливее, больше времени проводили в чужой зоне. Думаю, у нас были шансы и в большинстве, но не забили – бригады меньшинства обеих команд и голкиперы сыграли отлично. Чтобы выиграть, надо забрасывать больше одной шайбы.