Горди Дуайер: "Хотел бы встретиться с Путиным, далай-ламой и английской королевой"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер подчеркнул, что знаком со многими знаменитостями в хоккейном мире. При этом специалист отметил, что ему хотелось бы побеседовать с Президентом России Владимиром Путиным, который оказал большое влияние на становление КХЛ.

- В хоккейном мире со многими кумирами общался. О Гретцки уже упоминал, тезка Хоу подписал мне свою книгу, - приводит "Прессбол" слова Дуайера. - С кем бы поговорил сейчас? Хм... Например, с Путиным. Это очень популярная фигура в России, оказавшая большое влияние на хоккей и становление КХЛ.

С радостью встретился бы с далай-ламой. Еще - с английской королевой. Посидели бы с Елизаветой II, попили кофе. Спросил бы у нее о чем-нибудь из истории британской монархии. Но охотнее всего пообщался бы подольше с хоккейными людьми. С тем же Гретцки.