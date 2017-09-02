Горди Дуайер: "Энрот должен стать одним из топовых голкиперов лиги"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1) отметил, что его команда создала много моментов, но по-прежнему никак не может поразить ворота соперника.

– Это был отличный матч, к которому мы хорошо подготовились, – сказал Дуайер. – Мы были готовы дать сопернику отпор физически, и отлично выглядели шестьдесят пять минут встречи, но нам, к сожалению, не хватило шайбы. Мы продолжаем работать над собой, над тем, как играть командой. Это был хороший шаг на пути становления команды.

– Вы перед этим матчем серьезно обновили три звена. Это помогло сегодня, как считаете?

– Мы продолжаем искать возможности победить, и самое легкое решение для меня в данной ситуации – перемешать звенья. Это возможность немного встряхнуть команду, что-то поменять в атаке. Мы сегодня создавали много моментов, но нам по-прежнему не удается забить.

– Сегодня лучшими игроками были признаны вратари. Как вам игра Энрота, человека, который пришел из НХЛ?

– Оба голкипера сегодня сыграли отлично. Мы нанесли около сорока пяти бросков по воротам соперника. Поэтому отмечу отличную игру голкиперов. У нашего вратаря большой опыт и высокий уровень. Сейчас он делает первые шаги в КХЛ, приспосабливается к лиге. Он отлично играет позиционно, сегодня действовал надежно, и помог команде. Ему есть, куда расти. Думаю, Энрот должен стать одним из топовых голкиперов лиги. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)