Горди Дуайер: "Доволен игрой, но недоволен результатом"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2 ОТ) отметил, что "бизонам" нужно улучшать игру в большинстве. Специалист также добавил, что остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение.

– В первую очередь хочу поздравить ЦСКА с победой, – цитирует клубная пресс-служба Дуайера. – Что касается "Динамо", то, мне кажется, команда играла великолепно, поскольку соперник – один из фаворитов в КХЛ. Мы хорошо действовали на протяжении 60 минут, к сожалению, в конце немного не хватило концентрации, также было много удалений. Но, несмотря на результат, доволен игрой всех звеньев.

– Стал ли эпизод в третьем периоде после нереализованного удаления Михаила Пашнина ключевым?

– Безусловно, большинство является ключевым аспектом в игре. Однако, считаю, мы не реализовали множество моментов на протяжении всей встречи: были как минимум две стопроцентные голевые возможности. К сожалению, нам тяжело даются голы и нам трудно найти свою игру в большинстве, поэтому будем улучшать этот компонент.

– После трех игр у команды в активе один балл: стоит ли волноваться болельщикам, и переживает ли вы сами?

– Безусловно, хотелось набрать больше очков. Кроме первого, проигранного "Йокериту" матча, следующие шесть периодов были хороши. Мы должны принимать лучшее из того, что случилось. Сезон очень скоротечный: сейчас предстоит пять матчей на выезде, и надо прибавлять от игры к игре. Думаю, будем завоевывать свои очки.