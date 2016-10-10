Горди Дуайер: "Динамо" воспользовалось ошибками "Медвешчака"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (1:5) подчеркнул, что соперник сумел воспользоваться ошибками его команды, а также отметил хорошую игру бело-голубых в защите.

– Я поздравляю "Динамо" с победой. Хоккей – это игра ошибок, и соперник воспользовался нашими ошибками и своими шансами, – сказал Дуайер. – Это и было главное отличие. Нам удалось создать несколько хороших моментов в атаке, но москвичи здорово сыграло в защите. Нужно отметить, что "Динамо" – это хорошая команда, которая отлично атакует и обороняется. В защите их хоккеисты отлично работают и регулярно подключаются в атаку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)