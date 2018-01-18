Горди Дуайер: "Динамо" создавало моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Куньлуня" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что, несмотря на последние неудачи команды, у него нет возможности провести кардинальные изменения состава. Также специалист выделил игру голкипера соперников.

– Поздравляю коллегу с победой. Обе команды показали хорошую игру: было много борьбы, мы около 50 раз бросили по воротам, из них около 20-ти "Куньлунь" заблокировал. Команда создавала моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно. Во втором периоде все решили наши ошибки в защите, которыми гости успешно воспользовались. Обе команды сражались до последнего, но ключевыми факторами поражения стали две ошибки в обороне и отличная игра Хелльберга.

– Учитывая не самую высокую результативность в последних матчах, планируете что-то поменять в составе на субботнюю игру?

– У нас не настолько длинная скамейка, чтобы делать какие-то кардинальные изменения. Сегодня мы создавали много моментов, но, к сожалению, не удалось их довести до гола. Все ребята старались, никто не выпадал из игры, поэтому видимых причин для изменений в составе я не нахожу. Нам предстоит тяжелый матч в Риге, где нужно обязательно брать три очка.