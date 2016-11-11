Горди Дуайер: "Автомобилист" и "Медвешчак" - равные соперники"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (2:3) отметил, что команды были равны, показав красивый, жесткий хоккей, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, в действиях "Медвешчака" присутствовало много позитивных моментов, несмотря на то что гости были вынуждены играть в усеченном составе.

– Поздравления сопернику и его главному тренеру с тремя очками, – сказал Дуайер. – Я думаю, это была очень жесткая игра, игра на равных. Я доволен действиями своих хоккеистов, особенно в третьем периоде, когда мы вернулись в игру со счета 0:3 и могли восстановить паритет. Первый гол, который мы сегодня забили, был "абсолютно хоккейным", но, к сожалению, судьи его не засчитали. Вскоре после этого "Автомобилист" забросил вторую шайбу. Потом соперник забросил еще, но были и позитивные моменты в наших действиях, хотя мы играли в усеченном составе.