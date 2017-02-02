Гончаров не поможет "Салавату" в следующей встрече из-за дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать защитника "Салавата Юлаева" Максима Гончарова за дисциплинарный штраф в матче регулярного чемпионата против СКА (1:3). Это дисциплинарное нарушение стало для хоккеиста уже четвертым в нынешнем сезоне, поэтому лига дисквалифицировала Гончарова на одну встречу и наказала индивидуальным штрафом.

"Салават Юлаев" имеет серию поражений из восьми матчей подряд, а 27-летний хоккеист в этом чемпионате набрал 9 (1+8) очков в 48 встречах. Следующую игру уфимцы проведут 3 февраля против ЦСКА.