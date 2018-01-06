Гончаров из "Салавата" забросил рижскому "Динамо" с центра. Видео

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" забил гол с центра площадки. В первом периоде хоккеист поразил ворота Яниса Калниньша, немного зайдя за красную линию.