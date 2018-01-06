Гончаров из "Салавата" забросил рижскому "Динамо" с центра. Видео

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" забил гол с центра площадки. В первом периоде хоккеист поразил ворота Яниса Калниньша, немного зайдя за красную линию.
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Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" забил гол с центра площадки. В первом периоде хоккеист поразил ворота Яниса Калниньша, немного зайдя за красную линию.
ArtTim
СЭ лично для Вас -у вратаря порвалась перчатка.
19:55 6 января