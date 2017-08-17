Голы Шумакова и Окулова принесли ЦСКА победу над "Витязем"

ЦСКА победил "Витязь" со счетом 2:1 в матче Кубка мэра Москвы. Армейцы одержали вторую победу на турнире, в то время как команда из Подольска потерпела второе поражение кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Шумаков и Константин Окулов. У гостей отличился Алексей Семенов.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Шумаков – 1 (Блажиевский), 21:17 – 1:0. Окулов – 2 (Кузьменко), 30:30 – 2:0. Семенов – 1 (бол., Мозик, Афиногенов), 37:05 – 2:1.

Вратари: Юханссон – Бирюков (58:40 – 58:53, 59:38).

17 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".