Голы Нестрашила и Порядина принесли "Нефтехимику" победу над "Барысом"

"Нефтехимик" обыграл "Барыс" со счетом 2:1 в матче Кубка президента Республики Казахстан. Отметим, что в составе победителей по два (1+1) очка набрали новичок клуба Андрей Нестрашил и нападающий Павел Порядин. У "Барыса" отличился Роман Старченко.

Кубок президента Республики Казахстан

"Барыс" (Астана) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Нестрашил – 1 (Порядин), 23:50 – 0:1. Порядин – 2 (бол., Шарипзянов, Нестрашил), 37:00 – 0:2. Старченко – 1 (бол., Даллмэн, Михайлис), 38:15 – 1:2.

Вратари: Карлссон (58:51) – Ежов.

Судья: Букин.