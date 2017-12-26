Голубев перешел из "Ак Барса" в "Амур"

"Амур" в своем официальном Твиттере объявил о переходе нападающего Дениса Голубева. В обмен на 26-летнего форварда "Ак Барс" получил денежную компенсацию.
Голубев является воспитанником казанского клуба, в этом сезоне он провел всего 7 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился набранными очками. Всего в лиге на его счету 245 игр и 35 (17+18) очков.
"Амур" и "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Денис Голубев.– HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 26 декабря 2017 г.
Взамен казанский клуб получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/UtNrfuFfih
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