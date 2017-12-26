Голубев перешел из "Ак Барса" в "Амур"

"Амур" в своем официальном Твиттере объявил о переходе нападающего Дениса Голубева. В обмен на 26-летнего форварда "Ак Барс" получил денежную компенсацию.

Голубев является воспитанником казанского клуба, в этом сезоне он провел всего 7 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился набранными очками. Всего в лиге на его счету 245 игр и 35 (17+18) очков.