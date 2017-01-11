Голкипер "Сибири" получил сотрясение мозга, сидя на скамейке

"Сибирь" на неопределенный срок потеряла голкипера Дэнни Тэйлора. Канадский вратарь получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (3:4) не выходя на лед, сообщает официальный твиттер новосибирского клуба.

Отмечается, что в голову Тэйлора прилетела шайба после неудачного броска одноклубника защитника Константина Алексеева. В текущем сезоне Тэйлор провел 19 матчей в "регулярке", одержал 8 побед при коэффициенте отраженных бросков 93,1 процента.