Голкипер "Салавата" Гаврилов избежал перелома

Голкипер "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3). 29-летний вратарь избежал перелома и до 13 февраля будет внесен в список травмированных. На данный момент уфимский клуб имеет серию поражений из восьми матчей подряд. Гаврилов в текущем сезоне провел 24 встречи в регулярке, одержал 10 побед и имеет коэффициент отраженных бросков в 93,4 процента.

– Перелома нет, есть сильный ушиб, – цитирует ТАСС пресс-службу "Салавата Юлаева". – До 13 февраля он внесен в список травмированных.