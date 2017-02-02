13:27 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Голкипер "Салавата" Гаврилов избежал перелома

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Голкипер "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3). 29-летний вратарь избежал перелома и до 13 февраля будет внесен в список травмированных. На данный момент уфимский клуб имеет серию поражений из восьми матчей подряд. Гаврилов в текущем сезоне провел 24 встречи в регулярке, одержал 10 побед и имеет коэффициент отраженных бросков в 93,4 процента.

– Перелома нет, есть сильный ушиб, – цитирует ТАСС пресс-службу "Салавата Юлаева". – До 13 февраля он внесен в список травмированных.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3991536

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