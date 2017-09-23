Гол Закриссона принес "Сибири" победу на минским "Динамо"

"Сибирь" обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Белорусский клуб потерпел второе поражение кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Владислав Наумов и Патрик Закриссон. У гостей отличился Андрей Степанов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Динамо" (Минск) – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Наумов – 2 (Основин), 21:28 – 1:0. Закриссон – 5 (бол., Верещагин, Сигарев), 28:26 – 2:0. Степанов – 1 (Хенкель, Коробов), 58:35 – 2:1.

Вратари: Салак – Энрот.

Штраф: 13 – 11.

Броски: 26 (10+16+0) – 26 (10+11+5).

Судьи: Гофман, Оленин.

23 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".