Гол Закриссона принес "Сибири" победу на минским "Динамо"

"Сибирь" обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Белорусский клуб потерпел второе поражение кряду.
В составе победителей по шайбе забросили Владислав Наумов и Патрик Закриссон. У гостей отличился Андрей Степанов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) – "Динамо" (Минск) – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Наумов – 2 (Основин), 21:28 – 1:0. Закриссон – 5 (бол., Верещагин, Сигарев), 28:26 – 2:0. Степанов – 1 (Хенкель, Коробов), 58:35 – 2:1.
Вратари: Салак – Энрот.
Штраф: 13 – 11.
Броски: 26 (10+16+0) – 26 (10+11+5).
Судьи: Гофман, Оленин.
23 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
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