Гол Турбина из своей зоны не помог "Амуру" переиграть "Ак Барс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" одержал победу над "Амуром" – 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий казанцев Федор Малыхин.

Отметим, что защитник хабаровчан Павел Турбин забил курьезный гол. Хоккеист делал заброс из своей зоны в чужую, шайба подпрыгнула перед вратарем "барсов" Эмилем Гариповым и проскочила между щитков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Токранов – 1 (Глухов), 48:42 – 1:0. Турбин – 1 (Метсола), 48:56 – 1:1. Малыхин – 2 (бол., Марков, Секач), 55:16 – 2:1.

Вратари: Гарипов – Метсола (59:36).

Штраф: 24 – 8.

Броски: 33 (7+14+12) – 25 (7+8+10).

Судьи: Гофман, Овчинников.

28 августа. Казань. "Татнефть Арена".

Защитник "Амура" забил "Ак Барсу" из своей зоны. Видео