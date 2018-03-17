16:25 | Хоккей — КХЛ

Гол-шедевр от Виталия Кравцова в ворота "Салавата Юлаева". Видео

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Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отметился голом во втором матче серии плей-офф против "Салавата Юлаева". Благодаря этому 18-летний хоккеист установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет – 7 голов в 13 матчах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

хороший

17:42

splash174

Челяба всегда была и есть богата на хоккейные таланты. Удачи парню.

16:57

Aha

ну всё. следующий сезон в составе армейцев. скорее всего Москвы. они скупают всех подряд. им нужен 5-ый состав. Ведь это же КХЛ, где конкуренция должна умирать ещё не родившись, иначе хозяева не простят

16:57

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