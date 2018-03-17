Гол-шедевр от Виталия Кравцова в ворота "Салавата Юлаева". Видео

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отметился голом во втором матче серии плей-офф против "Салавата Юлаева". Благодаря этому 18-летний хоккеист установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет – 7 голов в 13 матчах.