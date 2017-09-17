Гол Семенова помог "Авангарду" обыграть "Югру"

"Авангард" в овертайме обыграл "Югру" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб победил в четвертый раз кряду, в то время как гости не знают побед четыре игры подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Семенов, Валентин Пьянов и Дмитрий Кугрышев. На счету Юнаса Анелева – две передачи. У "Югры" отличились Андрей Анкудинов и Константин Майоров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кугрышев – 3 (Анелев, Медведев), 9:24 – 1:0. Пьянов – 4 (Михеев, Анелев), 16:55 – 2:0. Анкудинов – 1 (Майоров, Булянский), 22:04 – 2:1. Майоров – 1 (Лекомцев), 57:53 – 2:2. Семенов – 3 (Березин), 61:35 – 3:2.

Вратари: Фурх – Проскуряков.

Штраф: 8 – 20.

Броски: 33 (12+12+6+3) – 26 (8+10+8+0).

Судьи: Беляев, Букин.

17 сентября. Омск. "Арена Омск".