Гол Пикара принес "Амуру" победу над рижским "Динамо"

"Амур" в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб одержал третью победу кряду, в то время как рижане проиграли в четвертый раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин, Алексей Бывальцев, Александр Фролов и Александр Пикар. У хозяев дубль оформил Микелис Редлихс, один гол на счету Ансси Салмелы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Амур" – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Голы: Вяч. Ушенин - 8 (Вл. Ушенин, Горшков), 10:00 - 0:1. Бывальцев - 16 (Атюшов, Ли), 14:51 - 0:2. М. Редлихс - 8 (бол., Индрашис), 18:56 - 1:2. Фролов - 6 (Литовченко, Клопов), 42:18 - 1:3. Пикар - 5 (Зогорна), 43:17 - 1:4. М. Редлихс - 9 (Салмела, Дарзиньш), 45:35 - 2:4. Салмела - 4 (Кристо, Макмиллан), 47:39 - 3:4.

Вратари: Калныньш (59:21) - Метсола.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 19 (7+5+7) - 30 (13+9+8).

Судьи: Соин, Цыплаков.

18 января. Рига. Арена Рига.