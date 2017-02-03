19:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Гол Новотны принес "Трактору" победу над "Северсталью"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" одержал победу над "Северсталью" - 1:0. Автором единственной забитой шайбы в этой встрече стал нападающий Иржи Новотны. Другой форвард челябинцев Максим Якуценя не сумел реализовать буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Новотны - 4 (Рой, Тридчиков), 13:43 - 1:0.

Нереализованный буллит: Якуценя (17:06, Трактор).

Вратари: Францоуз - Коварж.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 24 (11+6+7) - 26 (5+14+7).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

3 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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