Гол Мозякина в овертайме принес "Металлургу" победу над "Северсталью"

"Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Северсталь" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Сергей Мозякин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Тимкин - 2 (Мозякин), 30:25 - 0:1. Трубачев - 2 (бол., Корнеев, Рыбин), 37:50 - 1:1. Мозякин - 10 (бол., Эллисон, Расмуссен), 63:50 - 1:2.

Вратари: Фурх - Кошечкин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 20 (7+11+0+2) - 33 (14+3+14+2).

Судьи: Ансонс, Бирин.

21 октября. Череповец. "Ледовый дворец".