Гол Мозякина помог "Магнитке" одержать волевую победу над "Автомобилистом" в первом матче плей-офф

Магнитогорский "Металлург" одержал волевую победу над "Автомобилистом" (3:2) в первом матче плей-офф Восточной конференции. По ходу встречи "Магнитка" уступала со счетом 0:2.

Победу гостям принес гол Сергея Мозякина, также дубль оформил Войтек Вольски. У "Авто" отличились Франсис Паре и Анатолий Голышев.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Паре - 1 (Кинг), 15:12 - 1:0. Голышев - 1 (Паре), 28:21 - 2:0. Вольски - 1 (бол., Ли, Мозякин), 36:01 - 2:1. Вольски - 2 (бол., Ли, Коварж), 44:29 - 2:2. Мозякин - 1 (Коварж), 52:36 - 2:3.

Вратари: Коварж (59:00 - 59:15) - Самсонов.

Штраф: 18 - 18.

Броски: 34 (8+15+11) - 29 (10+11+8).

Судьи: Ержабек, Оскирко.

4 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".