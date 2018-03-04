Гол Мозякина помог "Магнитке" одержать волевую победу над "Автомобилистом" в первом матче плей-офф

Магнитогорский "Металлург" одержал волевую победу над "Автомобилистом" (3:2) в первом матче плей-офф Восточной конференции. По ходу встречи "Магнитка" уступала со счетом 0:2.
Победу гостям принес гол Сергея Мозякина, также дубль оформил Войтек Вольски. У "Авто" отличились Франсис Паре и Анатолий Голышев.
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Первый матч
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Паре - 1 (Кинг), 15:12 - 1:0. Голышев - 1 (Паре), 28:21 - 2:0. Вольски - 1 (бол., Ли, Мозякин), 36:01 - 2:1. Вольски - 2 (бол., Ли, Коварж), 44:29 - 2:2. Мозякин - 1 (Коварж), 52:36 - 2:3.
Вратари: Коварж (59:00 - 59:15) - Самсонов.
Штраф: 18 - 18.
Броски: 34 (8+15+11) - 29 (10+11+8).
Судьи: Ержабек, Оскирко.
4 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Сергей Мозякин
- Анатолий Голышев
- Войтек Вольски
- Франсис Паре
Igrok Igorek
К сожалению, при Крикунове максимум одну игру зацепим. Он сегодня выглядел просто беспомощным, если не сказать - жалким, в некоторых моментах. "Магнитка" сделает нас, увы. Побыстрей бы Воробьева поставили... если это была не мулька...
18:00