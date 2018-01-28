Гол Мозеса принес "Йокериту" победу в Риге

"Йокерит" в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес, у хозяев отличился Микелис Редлихс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Н. Йенсен – 18 (О`Нилл, Раутанен), 6:39 – 0:1. Мозес – 4 (бол., Толванен, Леписто), 41:54 – 0:2. М. Редлихс – 11 (бол., Галвиньш, Салмела), 43:44 – 1:2.

Вратари: Армалис (58:51) – Рамо.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 20 (3+8+9) – 24 (8+9+7).

Судьи: Гофман, Соин.

28 января. Рига. Арена Рига.