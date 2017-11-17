Гол Меньшикова принес "Авангарду" победу над "Сибирью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" одержал победу над "Сибирью" – 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал защитник Виталий Меньшиков. Отметим, что данная победа стала для омичей третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Меньшиков – 2 (Семенов, Перселл), 43:56 – 1:0.

Вратари: Шилин – Красиков (58:52).

Штраф: 11 – 15.

Броски: 40 (10+16+14) – 24 (10+7+7).

Судьи: Беляев, Ибатулин.

17 ноября. Омск. "Арена Омск".

Турнирная таблица – здесь