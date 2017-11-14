21:36 | Хоккей — КХЛ

Гол Мазура принес "Северстали" победу над "Трактором"


"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Трактор" со счетом 3:2. Победный гол забил Адам Мазур.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Угаров - 1 (мен.), 2:06 - 1:0. Виделль - 3 (Гюнге), 27:26 - 1:1. Кручинин - 6 (Якуценя), 40:54 - 1:2. Яшин - 4 (бол., Кагарлицкий), 49:29 - 2:2. Мазур - 4 (Угаров), 54:15 - 3:2.

Вратари: Магарилов - Францоуз (58:24 - 58:27, 59:30).

Штраф: 33 - 12.

Броски: 32 (7+17+8) - 32 (10+6+16).

Судьи: Ансонс, Щенев.

14 ноября. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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