Гол Мазура принес "Северстали" победу над "Трактором"

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Трактор" со счетом 3:2. Победный гол забил Адам Мазур.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Угаров - 1 (мен.), 2:06 - 1:0. Виделль - 3 (Гюнге), 27:26 - 1:1. Кручинин - 6 (Якуценя), 40:54 - 1:2. Яшин - 4 (бол., Кагарлицкий), 49:29 - 2:2. Мазур - 4 (Угаров), 54:15 - 3:2.
Вратари: Магарилов - Францоуз (58:24 - 58:27, 59:30).
Штраф: 33 - 12.
Броски: 32 (7+17+8) - 32 (10+6+16).
Судьи: Ансонс, Щенев.
14 ноября. Череповец. Ледовый дворец.
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