Гол Левицкого принес "Сибири" победу над "Барысом"

"Сибирь" обыграла "Барыс" со счетом 3:2 в товарищеской встрече. В составе победителей по шайбе забросили Сергей Коньков, Степан Санников и Игорь Левицкий, у астанинского клуба забил Никита Михайлис.

Товарищеский матч

"Барыс" (Астана) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Коньков - 1 (Зырянов, Бодров), 13:22 - 0:1. Санников - 1 (бол., Шаров, Основин), 16:32 - 0:2. Доус - 5 (бол., Семенов, Старченко), 54:05 - 1:2. Михайлис - 1 (бол.), 54:59 - 2:2. Левицкий - 3 (Игнатович, Первушин), 59:04 - 2:3.

Вратари: Кудрявцев - Салак.

22 февраля. Астана. "Барыс-Арена".