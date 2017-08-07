Гол Лазарева принес "Салавату" победу над "Кузней"

В матче Кубка губернатора Нижегородской области новокузнецкий "Металлург" уступил "Салавату Юлаеву" - 1:2. Автором победной шайбы стал нападающий уфимцев Антон Лазарев.
Кубок губернатора Нижегородской области
"Металлург" (Новокузнецк) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Ларсен - 1 (бол., Куляш), 12:29 - 0:1. Штайгер - 1 (Мраз), 38:32 - 1:1. Лазарев - 1 (Коротков), 48:34 - 1:2.
Вратари: Касутин (59:18) - Кареев.
Судьи: Комаров, Кулаков.
7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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