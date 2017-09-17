Гол Кучерявенко помог "Автомобилисту" обыграть "Динамо"

"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Екатеринбурга одержал вторую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей единственную шайбу забросил Александр Кучерявенко, с передач Анатолия Голышева и Ильи Крикунова.

Голкипер гостей Якуб Коварж отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил первый "сухой" матч в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Кучерявенко – 2 (бол., Голышев, Крикунов), 33:54 – 0:1.

Вратари: Еременко (Бочаров, 1:05, 59:08) – Коварж.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 28 (7+12+9) – 30 (10+14+6).

Судьи: Ержабек, Одиньш.

17 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.