Гол Кучерявенко помог "Автомобилисту" обыграть "Динамо"

"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Екатеринбурга одержал вторую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
В составе победителей единственную шайбу забросил Александр Кучерявенко, с передач Анатолия Голышева и Ильи Крикунова.
Голкипер гостей Якуб Коварж отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил первый "сухой" матч в сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Кучерявенко – 2 (бол., Голышев, Крикунов), 33:54 – 0:1.
Вратари: Еременко (Бочаров, 1:05, 59:08) – Коварж.
Штраф: 4 – 6.
Броски: 28 (7+12+9) – 30 (10+14+6).
Судьи: Ержабек, Одиньш.
17 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
- КХЛ
- Автомобилист Екатеринбург
- Динамо Москва (хоккей)
- Илья Крикунов
- Александр Кучерявенко
- Якуб Коварж
- Анатолий Голышев