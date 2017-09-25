Гол Ковыршина принес минскому "Динамо" победу над "Югрой"

Минское "Динамо" обыграло "Югру" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Ханты-Мансийска потерпел 7-е поражение кряду, в то время как белорусская команда прервала неудачную серию из двух игр подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Буйницкий и Евгений Ковыршин. У хозяев отличился Вели-Матти Савинайнен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Динамо" (Минск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Буйницкий - 1 (Китаров), 28:51 - 0:1. Савинайнен - 1 (бол., Скачков, Лекомцев), 35:29 - 1:1. Ковыршин - 3, 59:10 - 1:2.

Вратари: Проскуряков (59:30) - Энрот (39:58 - 40:00).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 24 (4+12+8) - 39 (14+16+9).

Судьи: Ержабек, Одиньш.

25 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".