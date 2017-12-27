Гол Конькова принес "Сибири" победу над "Сочи"

"Сибирь" обыграла "Сочи" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на девятое место в таблице "Востока". "Сочи" проиграл во второй раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Бергстрем, Рок Тичар, Вячеслав Основин и Сергей Коньков. У гостей отличились Сергей Шмелев, Кейси Уэллмэн и Алексей Цветков.

Отметим, что в очном противостоянии "Сочи" не может обыграть новосибирцев уже третью встречу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" – "Сочи" – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Шмелев - 3, 3:51 - 0:1. Бергстрем - 18 (Алексеев), 12:34 - 1:1. Уэллман - 9 (бол.), 23:24 - 1:2. Тичар - 1 (Санников), 35:17 - 2:2. Основин - 10 (Демидов), 44:55 - 3:2. Цветков - 8 (Хомицкий), 47:29 - 3:3. Коньков - 8, 49:25 - 4:3.

Вратари: Красиков (12:32 - 12:34) - Шикин (58:06).

Штраф: 16 - 32.

Броски: 26 (10+9+7) - 37 (13+13+11).

Судьи: Наумов, Овчинников.

27 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".