Гол Карсумса не спас "Динамо" от поражения в матче с "Пиратами"

Московское "Динамо" проиграло "Пиратам Хомутов" со счетом 1:2 в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Чехии. Единственный гол в составе российского клуба на счету нападающего Мартиньша Карсумса.

Следующую встречу "Динамо" проведет 16 февраля против пражской "Спарты".

Товарищеский матч

"Хомутов" (Чехия) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Карсумс - 2 (бол., Варнаков, Никулин), 4:25 - 0:1. Гавел - 1 (Флемминг), 29:28 - 1:1. Глава - 1 (Грман), 50:00 - 2:1.

Вратари: Лукеш - Кузнецов.