Гол и передача Афиногенова помогли "Витязю" обыграть "Барыс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" на своем льду нанес поражение "Барысу" – 4:2. По две результативные передачи у хозяев сделали защитники Игорь Головков и Алексей Семенов. По два (1+1) очка набрали Максим Афиногенов и Александр Никулин.

Для "Барыса" поражение стало третьим в последних четырех играх. Команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. "Витязь" идет седьмым на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Барыс" (Астана) – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Никулин – 3 (Афиногенов), 13:07 – 1:0. Даллмэн – 7 (бол., Боченски), 38:24 – 1:1. Афиногенов – 13 (бол., Никулин, Головков), 41:30 – 2:1. Швец-Роговой – 1 (Семенов, Головков), 43:14 – 3:1. Кемпе – 9 (Семенов, Копейкин), 52:03 – 4:1. Сан-Пьер – 10 (Боченски), 55:25 – 4:2.

Вратари: Сапрыкин – Карлссон (58:43 – 59:04, 59:17).

Штраф: 33 – 8.

Броски: 31 (7+13+11) – 47 (17+19+11).

Судьи: Кислов, Овчинников.

2 декабря. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".